Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı yayınladı... Üç Kuruş'ta Zafer Algöz sürprizi!

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Senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı, Sinan Öztürk'ün yönettiği 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı 'Üç Kuruş'a başarılı oyuncu Zafer Algöz de dahil oldu. Üç Kuruş 2. bölüm fragmanında görülen Zafer Algöz'ün hangi rolde oynayacağı da merak konusu oldu. Üç Kuruş'un Nezih karakterine hayat verecek olan Zafer Algöz ve yeni rolü hakkında merak edilenler haberimizde...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEZİH KİMDİR?

Pazartesi akşamı Show TV'de 2. bölümü yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası 'Nezih'e karakterini oynayacak olan Zafer Algöz, dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen 'Nezih' karakterini canlandıracak. Aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan 'Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Üç Kuruş yeni bölümlerinde bundan sonra yaşanacaklar ise izleyenler tarafından merakla bekleniyor.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

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Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır. Zafer Algöz son olarak Üç Kuruş dizisiyle yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI

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