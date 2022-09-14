Üç Kız Kardeş’ten zirvede başlangıç…

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Kanal D’nin, her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve her daim çok izlenen, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi.

Yayınlanan yeni bölümüyle sezona zirvede bir başlangıç yapan dizi, Total kategoride 4.52 reyting 14.41 izlenme payı ile birinci olurken, AB kategoride 3.53 reyting 11.85 izlenme payı ile, 20+ABC1’de ise 4.69 reyting 14.13 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi oldu.



Sosyal medyada da oldukça beğenilen ve çok konuşulan Üç Kız Kardeş, kullanıcılardan çok sayıda yorum aldı.

Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.



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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…