'Üç Kız Kardeş'ten muhteşem sezon finali... Nesrin ve Sadık öldü mü?

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Dizinin yeni bölümünde;

Derya'dan evlatlık olduğunu öğrenen Dönüş, kimseye haber vermeden gittiği adreste anneannesini buldu.

Feride'nin kızı olduğunu söyleyen ve annesi hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen Dönüş'e anneannesinden tepki sert oldu.

Öleceğini bile bile doğurdu benim kızım seni... Bilsem izin verir miydim? Katilsin sen!

Dönüş'ün gerçekleri öğrenmiş olması Nesrin ve Sadık'ı derinden sarstı.

Kızının yaşadığı hayal kırıklığını düşündükçe kahrolan Nesrin, Dönüş'e gerçekleri söyleyen kişinin Derya olduğunu öğrenince ikinci kez yıkıldı.

Nesrin Derya'yı arayarak ondan olanların hesabını sordu. Derya ise hırslarının kurbanı olarak sarfettiği cümlelerle annesini daha da derinden yaraladı.

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Ölürsem mezarıma bile gelme Derya! O kibirli gözyaşınla mezarımı ıslatma sakın

Kiraz'ın velayetini alabilmek için pes etmeden uğraşan Somer, mahkemenin kararı ile havalara uçtu. Somer, güzel haberi Türkan ve Kartal ile de paylaştı.

Sevilay ve Derya arasında gerilen ipler, Mustafa'yı da etkiledi. Sevilay, Derya'nın kendisini evden kovduğunu ve ondan gizli birilerine para gönderdiğini söyleyerek oğlunu dolduruşa getirdi.

Vakit kaybetmeden Derya'nın okuluna giden Mustafa, sorularına yanıt alamadan kendisini büyük bir tartışmanın içinde buldu.

Günler sonra Nesrin ve Sadık ile yüzleşen Dönüş, Eskişehir'e gitme kararı aldı.

Ben size emanettim, sizin sevginiz de bana emanet miydi?

Kiraz'ın velayetini kaybedince bunalıma giren Mine, kızına kavuşmak için plan yaptı.

Kiraz'ı kaçıracağız

Dönüş'ün aklında soru işareti kalmasını istemeyen Nesrin, kızıyla son kez konuştu.

Tek bir şey istiyorum senden beni unutma olur mu? Allah izin verirse hep yolunu gözleyecek, Dönüş'ünü bekleyecek beni unutma olur mu? Hakkım sana gani gani helal olsun yavrum

Sadık, Dönüş'ün elinde valiziyle evden çıkmasına engel olmaya çalışırken, Nesrin 'izin ver gitsin' dedi.

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Dönüş'ü bir daha görüp göremeyeceğinden bile emin olmayan Nesrin, anneannesini arayarak ondan Dönüş'e sahip çıkmasını istedi.

Tüm hayallerinde Dönüş'ü baş köşeye koyan Serdar, sevgilisinin Ayvalık'tan ayrılacağını Türkan'dan öğrendi.

İki sevgili tren garında son kez bir araya geldi.

Yolun açık olsun Dönüş... Ben de gidiyorum artık Ayvalık'ta kalmak için bir nedenim yok...

Derya, ailesine gizli nikahı söyleyen kişinin Sevilay olduğunu öğrendi ve kayınvalidesinden hesap sordu. Annesinin yaptıklarından sonradan haberdar olan Mustafa, Sevilay'ı evden kovdu.

MUSTAFA VE DERYAARASINDA İPLER KOPTU

Sevilay'ın Derya'ya olan kini geçmek bilmezken, bu kez bir adım daha ileri gitti ve düğün fotoğraflarını Türkan'ın adı ile Sadık'a gönderdi.

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Sahip olduğu her şeyi bir valize sığdıran Dönüş, çaresizce anneannesinin kapısına gitti.

Gece boyunca kapının önünden ayrılmayan Dönüş'e beklediği el sabahın ilk ışıklarıyla uzandı.

ANNEANNESİ DÖNÜŞ'Ü KABUL ETTİ Mİ?

Bakıcısının Kiraz'ı dışarıya çıkarmasını fırsat bilen Mine, planlarını devreye soktu ve bakıcıyla iş birliği yaparak kızını aldı.

Türkan'ı kuaföre götüren Somer, gelen telefonla Kiraz'ın kaçırıldığını öğrendi.

MİNE, KİRAZ'I KAÇIRDI

Somer, kızını geri alabilmek için vakit kaybetmeden harekete geçti.

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Postacının eve getirdiği zarf, Sadık'ı şoke etti. Kızının evlendiğini fotoğraflardan öğrenen Sadık, Nesrin'i de yanına alarak İzmir'e doğru yola çıktı.

Ayla ve İrfan'ın düğününe giden Nezahat ile eşi Sadık'a gönderilen fotoğraflardan dolayı Türkan'ı suçladılar.

Dizinin final sahnesinde;

Duyduklarının ardından sancılanan Türkan'ı hastaneye yetiştiren kişi Kartal oldu.

KARTAL, TÜRKAN'I HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Nesrin ile Sadık düğüne katılamayınca şahitlik görevini üstlenen Özer, Rüçhan'a aşkını ilan etti.

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Somer tüm gücü ile Mine'yi yakalamaya çalışırken; İzmir yolundaki Nesrin ve Sadık trafik kazası geçirdi.