Üç Kız Kardeş’ten etkileyici tanıtım… “Seni unutacağım Somer Korman!”

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Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan 22’nci bölümüne Türkan’ın yaşadığı büyük yıkım damga vuracak.

Dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragman büyük merak uyandırmasının yanı sıra çok da beğenildi. Tan Taşçı’nın Yalan isimli parçası ile ekrana gelen tanıtım yeni bölümü dair merakı iyice arttırdı.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile 18 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…