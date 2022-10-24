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Üç Kız Kardeş’ten duygusal tanıtım...

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#Üç Kız Kardeş#KANAL D#İCLAL AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 11:12

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’in 2.tanıtımı izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Sezen Aksu’nun “Biliyorsun” isimli şarkısı eşliğinde duygusal sahnelerin yer aldığı tanıtımda Türkan'ın Somer'e karşı öfkesi dinmezken, Rüçhan Türkan ile Somer'in arasını bulmak için uğraşıyor. Duygusal bir dönemden geçen Mine ise Nesrin ile dertleşiyor.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş’ten duygusal tanıtım...

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de…

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