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Üç Kız Kardeş’te yılbaşı heyecanı

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Reha Özcan
Üç Kız Kardeş’te yılbaşı heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 11:18

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in ekrana gelecek yeni bölümünde yılbaşı kutlaması izleyiciler ile buluşacak.

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Yılbaşı kutlaması sahnelerinin çekildiği dizinin setinden ekip ve oyuncuların mutlu anları objektiflere yansıdı. Dizinin 32. bölümünde Reha Özcan’ın (Sadık) sobada kestane yapması, tüm ailenin yeni yılı büyük bir aile masası etrafında karşılaması özlenen yılbaşı kutlamalarını hatırlatacak.

Üç Kız Kardeş’te yılbaşı heyecanı

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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 Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş’te yılbaşı heyecanı


 Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de..

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Reha Özcan

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