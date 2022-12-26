Üç Kız Kardeş’te yılbaşı heyecanı

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Yılbaşı kutlaması sahnelerinin çekildiği dizinin setinden ekip ve oyuncuların mutlu anları objektiflere yansıdı. Dizinin 32. bölümünde Reha Özcan’ın (Sadık) sobada kestane yapması, tüm ailenin yeni yılı büyük bir aile masası etrafında karşılaması özlenen yılbaşı kutlamalarını hatırlatacak.
Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de..