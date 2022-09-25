Üç Kız Kardeş'te Türkan, acı gerçeği öğrenecek mi?

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Yayınlanan her bölümü ile çok izlenen ve izleyiciden büyük beğeni kazanan dizide bu hafta; sırlar bir bir ortaya çıkıyor.

Nesrin’in pek çok şeyi unutmasına sebep olan yaşadığı travma yerini yavaş yavaş hatırlamaya bırakır. Nesrin yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir. Derya, evini hatta ülkesini bırakıp Hakan’la Kanada’ya gitme hayalleri kurarken Sadık, kızının yurt dışında yaşama niyetini öğrenir. Derya ve Dönüş’ün arasında yaşanan sıkıntılar ise gitgide tırmanır. Türkan cephesinde ise büyük gelişmeler yaşanır. Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer’le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır. Nihat, Mine’yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar.

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Nesrin’in yüzleştiği gerçekler hayatında neleri değiştirecek? Derya’nın yurtdışına gideceğini öğrenen Sadık’ın tepkisi ne olacak? Türkan, Kiraz bebeğin babasının Somer olduğunu öğrenecek mi? Türkan, Somer ve Mine cephesinde yaşanan tüm bu olaylara Rüçhan’ın tepkisi ne olacak?

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile 27 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…