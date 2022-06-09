Üç Kız Kardeş’te sezon finaline doğru heyecan artıyor…

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Reyting rekortmeni dizinin temposu ise sezon finaline doğru gitgide artıyor. Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin setinden eğlenceli görüntüler objektife yansıdı.

Heyecanın giderek tırmandığı dizinin ekibi başarılı sezonlarını hep beraber pasta keserek kutladı. Eğlenceli anlara sahne olan kutlama da oyuncular bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan, sıcak ve samimi öyküsüyle izleyicinin gönlünde taht kuran dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş muhteşem sezon finali ile 14 Haziran Salı akşamı Kanal D’de…