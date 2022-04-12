Üç Kız Kardeş’te Özgü Kaya ve Berker Güven’in Uyumları Çok Konuşuluyor…

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İkiliyi birbirine çok yakıştıran dizinin takipçileri sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Özgü Kaya ve Berker Güven’in sahnelerini çok beğendiklerini ve birbirlerine çok yakıştıklarını dile getiriyorlar.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Murat Parasayar, Serhan Süsler, Emre Kıvılcım, Güldestan Yüce, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

