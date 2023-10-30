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Üç Kız Kardeş’te işler karışıyor…

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Reha Özcan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 11:26

Kanal D’nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in 31 Ekim Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.

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Türkan, Somer ile beraberken Kartal'ın kendilerini görmesine çok üzülür. Kartal'ın yaşananları hak etmediğini söyler. Somer ise Türkan ile aynı fikirde değildir. Somer, Türkan'ın ellerinden tutarak ona Kartal'dan boşanmasını ve kendisiyle yeni bir hayata başlamasını söyler.

Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş’te işler karışıyor…

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Reha Özcan

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