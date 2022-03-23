Üç Kız Kardeş'te heyecan artıyor... Türkan evi terk etti!

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Kalender ailesinin mangal partisinde bir araya geldiği görüntülerin yanı sıra, Özgü Kaya ve Veda Yurtseven’in şarkı söylediği anlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi. Dizinin finalinde Türkan ve Mine arasındaki diyalog bir sonraki bölüme ait merakı iyice arttırdı.

Üç Kız Kardeş kadrosu büyümeye devam ediyor.

Çekimlerinin Ayvalık’ta devam ettiği dizinin kadrosu ise büyümeye devam ediyor. Sevilen oyuncu

Murat Parasayar dizinin ekrana gelen 4’üncü bölümünde Doktor Metin Meriç karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Serdar’ın babası olan Dr. Metin, Sadık ve Nesrin’in çok eski dostudur. Ailenin Dönüş’ü evlat edinme sürecinin tanıdığı da olmuştur. Dönüş’ün gerçek babası Fatih’in geri dönmesi, aileyi ve Dr. Metin’i tehdit ederken yaşanan bu gelişme tüm olayların seyrini değiştirecektir.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” her Salı Kanal D’de…