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Üç Kız Kardeş’in yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Reha Özcan#İclal Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 11:54

Kanal D’nin salı akşamları ekrana gelen ve çok izlenen dizisi Üç Kız Kardeş ’in yeni sezon ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Dönüş’ün gözünden Kalender Ailesi’nin boş evinin gözüktüğü tanıtımda, Nesrin’in ‘’Hayat bize verdiği her şeyi tek tek elimizden alıyor. Şimdi ayrılığa ağlayın ama yarın yine gülün” demesi “Nesrin ölüyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. Yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği daha şimdiden merak konusu oldu.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Yiğit Dikmen, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin gönlünde taht kuran Üç Kız Kardeş yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Salı akşamı saat 20.00’ de Kanal D’de…

Üç Kız Kardeş’in yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı…


 

 

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#Üç Kız Kardeş#Reha Özcan#İclal Aydın

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