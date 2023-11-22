Hastane odasında plan yaptılar... Eski kayınvalide ile yeni eşten şaşırtan iş birliği

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Dizinin yeni bölümünde;

Türkan’ın Defne’yi aldığını öğrenen Somer, dahice bir planla onları malikaneye getirmeyi başardı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rüçhan, tedaviye yanıt verdi ve uzun bekleyişin ardından gözlerini açtı.

Hastaneden gelen güzel haber, Türkan’ı bambaşka bir kâbusun içine sürükledi. Çaresizce Kartal’ı arayan Türkan, ondan beklediği karşılığı alamadı.

Vakit kaybetmeden hastaneye annesinin yanına koşan Somer, ona bu kötülüğü yapan kişinin kim olduğunu sordu.

Türkan'ı terleten anlar!

Kiraz’ı uyutan Derya, evde kimsenin olmamasını fırsat bilerek Türkan’la konuştu: Bunu Rüçhan Hanım’a sen yaptın değil mi? Onu öldürmeye çalışan sendin…

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Dönüş’ü kaybetme korkusuyla yüzleşen Serdar, ona kendini affettirebilmek için her yolu denedi.

Eve dönen Somer, Türkan’ın yanına gidip olan biteni anlattı. Rüçhan’ın adını verdiğini düşünen Türkan, duydukları ile derin bir nefes aldı.

Anneme bunu kimin yaptığını bilmiyorum… Annemin hafızası gitmiş, hatırlamıyor…

Somer, Türkan’a sabah ilk iş çocukları da alarak hastaneye annesini ziyarete gitmeyi teklif etti. Bu durum Türkan’ı gerse de itiraz etmedi.

Dönüş’ün çektiği acının farkında olan Sadık, sözleriyle kızına destek verdi.

Karanlığın içindeyim baba!

Payıma düşenden de onu yaşatandan da razıyım baba…

Günler sonra Rüçhan ile karşı karşıya gelen Türkan, eski kayınvalidesinin neleri hatırlayıp hatırlamadığını anlamaya çalıştı.

Herkesi hafızasını kaybettiğine inandırmaya çalışan Rüçhan, Kartal’ı hastaneye çağırarak ona işbirliği teklif etti. Kartal ise Rüçhan’ı dinlemeden onu reddetti.

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Sadık’a Türkan ile Somer’in aynı evde yaşadığını söyleyen Kartal, beklediği desteği göremedi. Kızını, Kartal’a karşı koruyan Sadık, Türkan’ın baba evinde kaldığından bahsetti.

Babasına verdiği sözü tutmak isteyen Dönüş, Aylin ile görüşmek için hastaneye gitti. İyileşmek için hiç de istemediği biriyle yüzleşmek zorunda kalan Dönüş’e Uzay eşlik etti…

Her geçen gün biraz daha köşeye sıkışan Türkan’a yardım eli babasından uzandı. Kızıyla konuşan Sadık, onu Somer ve Kartal konusunda uyardı.

Kartal’ın görüşme teklifini kabul eden Türkan, eve doğru yola çıktığında Somer’in kendisini takip ettiğinden habersizdi.

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Kartal ve Türkan’ın konuşması zamansız çalan zil ile yarım kaldı. Kartal’ı Türkan’ın evinde görünce deliye dönen Somer, konuşmaya dahil oldu.

Türkan’ın evine gittiğinde masanın üzerinde ‘Somer’e’ yazılı zarfı gören Kartal, kimseye haber vermeden mektubu aldı.

Türkan’ın yaptığı her şeyi itiraf ettiği mektup artık Kartal’ın elindeydi…

Kartal, sözleri ile Somer’in kafasını iyiden iyiye karıştırdı ve evden ayrıldı. Sevdiği kadına ısrarla ‘benden sakladığın bir şey var mı?’ diye soran Somer her seferinde aynı yanıtı aldı: Yok Somer…

Siz sevmeyi bilmiyorsunuz!

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Yaşadıkları ekonomik kriz Mustafa ile Derya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yıllar önce Mustafa için ailesini karşısına alan Derya, onun içinde tuttuklarını duyunca neye uğradığını şaşırdı.

Annesine bu kötülüğü yaşatan kişiye ulaşmayı kafasına koyan Somer, telefon kayıtlarından bir şeyle bulmaya çalıştı.

Hastane bahçesinde Dönüş ve Uzay’ı birlikte gören Serdar, elinde tuttuğu dosyayı Uzay’a verdi.

Sakın tedaviyi aksatmasına izin verme

Türkan’ın Somer’in evine taşındığını Mustafa’dan öğrenen Kartal, iş birliği teklifini kabul etmek için Rüçhan’ın kaldığı hastaneye gitti.

Beklenmedik bir anda duyulan siren sesleri Defne ve Kiraz’ı da alarak mavi tura çıkan Türkan ile Somer’in mutluluğuna gölge düşürdü.

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Türkan, gözaltına alındı!