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Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven, yeni projesini ve dizideki karakterini anlattı…

#Üç Kız Kardeş#Berker Güven#Kanal D
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven, yeni projesini ve dizideki karakterini anlattı…

Kanal D’nin, çekimlerinin Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleştiği, 22 Şubat Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak olan, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan yeni dizisi “Üç Kız Kardeş” ekrana gelmek için gün sayıyor.

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İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan, Üç Kız Kardeş’de Somer karakterine hayat verecek olan yetenekli oyuncu Berker Güven, rolü ile ilgili; “Somer bu hikayede hem iyi tarafla hem de kötü tarafla ilgili en çok bilgiye ve etkileşime sahip kişi. Yaşananların içerisinde en aktif mücadeleyi veren, tabiri caizse iki cephede de savaş veren bir karakter olduğu için Somer’i diğer karakterlerden ayırıp hikayenin dokusunun içine ayrı bir katman ve derinlik yaratmam gerekiyordu. Dolayısıyla Somer’i diğer karakterlerden ayırmak ve Somer’i anlamak için üzerine en çok kafa yorduğum şey, o dönem İngiltere’de yaşayıp oranın kültürüne asimile olmuş birinin, Ayvalık’ta ailesinin kültürüne dönmesiyle birlikte nasıl bir ruh hali olabileceğini anlayarak temellendirmeye çalıştım. Bu yüzden 90’ların sonlarında geçen bir sürü İngiliz yapımı film izledim. Filmlerin enerjisi, dönemin genel hissi, filmlerdeki karakterlerin bedenlerini kullanış biçimleri ve birbirleriyle etkileşme biçimlerini gözlemledim” dedi.

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Üç Kız Kardeş’in kadın merkezli bir hikaye olduğunu da anlatan Güven; “Bu dizide rol almayı istedim çünkü başrollerimiz kadın, yönetmenlerimiz kadın, yapımcımız kadın. Hikayemiz kadın merkezli bir hikaye. Bu projeyi seçmemde bunlar benim için belirleyici oldu. Kadınların aktif çalışma hayatında ön planda olması beni çok mutlu ediyor. Ben de bu olgunun içinde destekleyici biri olarak yer alabilmekten mutluluk duyuyorum. Benim gibi eskiye ve nostaljiye hasret duyan kişiler için aşırı keyifli bir proje olacak. Ayrıca sahil kasabası havası olan Ayvalık’ın sıcak ve iç açıcı dokusu, izleyicilerimize mutluluk ve huzur getireceğine inanıyorum” dedi.

 Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor. 22 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven, yeni projesini ve dizideki karakterini anlattı…

Üç Kız Kardeş,  22 Şubat Salı 20.00’deKanal D’de başlıyor.

 

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#Üç Kız Kardeş#Berker Güven#Kanal D

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