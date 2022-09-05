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Üç Kız Kardeş’in kadrosu büyüyor…

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Yiğit Dikmen Özgür Tunca
Üç Kız Kardeş’in kadrosu büyüyor…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 10:43

Kanal D’nin, Salı akşamlarına damgasını vuran, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ‘in yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Sezon finali ile çok konuşulan, yeni bölümüyle ise ekrana gelmek için gün sayan dizi, kadrosuna kattığı üç yeni isimle sezona başlıyor.

 Üç Kız Kardeş’in yeni sezonunda Eren Öner Mustafa Yalçın karakteri ile, Yiğit Dikmen Özgür Tunca karakteri ile Ayça İnci ise Sevilay Yalçın karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Ayça İnci ve Eren Öner’in anne oğlu canlandıracağı dizide, Yiğit Dikmen ise genç mimar ve akademisyen olarak seyirci ile buluşacak. Yeni karakterlerin de dahil olmasıyla hikayenin gidişatının nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş’in kadrosu büyüyor…


 Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Nilüfer Özçelik, Sevgi Yılmaz ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

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 Üç Kız Kardeş, yeni sezonda yeni bölümleri ile Kanal D’de…

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Yiğit Dikmen Özgür Tunca

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