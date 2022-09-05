Üç Kız Kardeş’in kadrosu büyüyor…

Haberin Devamı

Sezon finali ile çok konuşulan, yeni bölümüyle ise ekrana gelmek için gün sayan dizi, kadrosuna kattığı üç yeni isimle sezona başlıyor.

Üç Kız Kardeş’in yeni sezonunda Eren Öner Mustafa Yalçın karakteri ile, Yiğit Dikmen Özgür Tunca karakteri ile Ayça İnci ise Sevilay Yalçın karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Ayça İnci ve Eren Öner’in anne oğlu canlandıracağı dizide, Yiğit Dikmen ise genç mimar ve akademisyen olarak seyirci ile buluşacak. Yeni karakterlerin de dahil olmasıyla hikayenin gidişatının nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.



Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Nilüfer Özçelik, Sevgi Yılmaz ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Haberin Devamı

Üç Kız Kardeş, yeni sezonda yeni bölümleri ile Kanal D’de…