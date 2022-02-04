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Üç Kız Kardeş’in ilk bölümünün tanıtımı yayınlandı…

#İclal Aydın#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş

Kanal D’nin, çok yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

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Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan dizinin tanıtımında, Dönüş (Almila Ada), Kalender ailesinin ve ablası Türkan’ın hikayesini anlatıyor.

Dönüş’ün; “Ablam, annemle babamın ilk göz ağrısıydı. İlk göz ağrısının kalp ağrısına dönüşeceğini bilmeden babam ablamı sanki yıllardır görmüyormuş gibi izliyordu” sözleri etki yarattı. Tanıtımda; gelin olan Türkan’ın (Özgü Kaya) Somer (Berker Güven) tarafından istenmediği ve zorunlu bir evlilik yaptığı da ekranlara yansıyor.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Çok yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. 

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” çok yakında Kanal D’de…

Üç Kız Kardeş’in ilk bölümünün tanıtımı yayınlandı…

 

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#İclal Aydın#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş

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