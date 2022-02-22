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Üç Kız Kardeş’in başrol oyuncuları sosyal medyadan gelen soruları cevapladı…

#Üç Kız Kardeş#Kanald#Melisa Berberoğlu

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Üç Kız Kardeş ilk bölümü ile 22 Şubat Salı (bu akşam) akşamı ekrana geliyor.

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Üç Kız Kardeş romanının yazarı ve dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın yanı sıra, üç kız kardeşi canlandıran Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Somer karakterine hayat veren Berker Güven, kamera karşısına geçerek sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.

Eğlenceli ve renkli anlara sahne olan çekimde oyuncular gelen soruların dışında Üç Kız Kardeş’i de anlattı.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanacak olan Üç Kız Kardeş, ilk bölümü ile 22 Şubat Salı akşamı Kanal D’de

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