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Üç Kız Kardeş’in başarısı Türkiye sınırlarını aştı…

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Reha Özcan
Üç Kız Kardeş’in başarısı Türkiye sınırlarını aştı…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 12:09

Kanal D’nin her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, çekimlerinin Ayvalık’ta gerçekleştiği, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş İspanyol seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İspanya’ya satışı gerçekleşen dizi çok yakında İspanya’nın çok izlenen tv kanalı Atres Media Antena 3’de yayınlanmaya başlayacak. Yayın hayatına başladığından bu yana ekrana gelen her bölümü ile reytinglerde zirvede yer alan dizinin İspanya’da da büyük ses getirmesi bekleniyor.

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 Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Ayça İnci, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de…

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