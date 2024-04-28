'Üç Kız Kardeş'in 83. bölümünde neler oldu? Sadık öldü mü?

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Dizinin önceki bölümünde;

Halası ile konuşmak için baba evine giden Türkan, Müjgan’ın hareketlerinden şüphelendi. Anahtarı kayıp olan kulübeye giden Türkan, içeride Sevilay’ın olduğunu görünce şoke oldu ve hemen kardeşlerini aradı.

Babalarını Müjgan’dan kurtarmaya kararlı olan üç kız kardeş, planlarını uygulamaya başladılar…

Müjgan’ın Sevilay’ı kulübede sakladığını kendi gözleriyle gören Sadık, büyük yıkım yaşadı.

Bir anlık boşluktan faydalanarak kaçan ve buluşma yerine giden Sevilay’ı bekleyen tek kişi Kartal değildi…

Dizinin yeni bölümünde;

Müjgan'ın ihaneti kadar kızlarına karşı duyduğu mahçubiyet de Sadık'ı derinden sarstı. Müjgan eşyalarını toplayıp evden giderken, Derya'nın söyleyecek bir çift sözü vardı: Yürü anca gidersin!

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Gidecek hiçbir yeri olmayan Müjgan, eski dostu Rüçhan'ı aradı. Müjgan'ın Sevilay'a yardım etmesini hazmedemeyen Rüçhan, çok sert konuştu.

Kendini affettirmek isteyen Müjgan, savaşı başlatan kişinin Dönüş olduğunu söyledi.

Sevilay'ın gerçek yüzünü gören Özer, bir kez daha evine ve ailesine döndü. Anne ve babasının birlikte vakit geçirmeye ihtiyaçları olduğunu düşünen Somer, onlara kısa bir Paris seyahati ayarladı.





İyileşmeyi zamandan beklemek insanoğlunun en iyimser aptallığı...

Serdar, dört bir yandan Dönüş'ün nükseden hastalığına çare ararken; Dönüş ise bir türlü vakit geçiremediği Serdar'a içten içe kırılmaya başladı.

Nezahat, Sadık kovduktan sonra Kormanlar'ın yanında işe başlayan Cevriye ve Fatih'i çağırmak için malikaneye gitti ama bu çaba sonuçsuz kaldı.

Hem Cevriye hem de Fatih eve geri dönmeyeceklerini söylediler.

Annesine verdiği sözü tutan Türkan, mezarlığa gitti. Olup biteni uzun uzun Nesrin'e anlattı...

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Derya'yı ziyarete giden Dönüş, ona hiç de duymak istediği şeyler söyledi:

Ben bu kez başaramayabilirim... Benim belki sayılı yıllarım, aylarım, günlerim kaldı...

Dönüş'ü hayatta tutabilmek için tüm gücüyle uğraşan Serdar, Sadık'ın yanına gidip ona Dönüş'ün hastalığının nüksettiğini söyledi.

Vakit kaybetmeden Dönüş'ün yanına giden Sadık, kızını balık tutmaya götürdü.

Dönüş, babasına hastalığının yeniden nüksettiğini bu nedenle de Serdar'dan ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Baba ben hissediyorum, bu defa başaramayacağım...

Türkan ile Somer'in zor kurtulduğu yangının araştırmaları sürerken, gözler firari olan Mustafa'ya çevrildi. Bu ihtimal Derya ile Kartal arasında gerginliğe neden oldu.

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Serdar'ın eve gelişini dört gözle bekleyen Dönüş, ona ayrılık kararını söyledi. Dönüş'ü bırakmak istemeyen ve hastalığından dolayı kendisini terk ettiğini düşünen Serdar, duyduğu her cümle ile biraz daha yıkıldı.

Bugünü sakın unutma Dönüş! Çünkü ben seni yaşatacağım... 70 yaşına, 80 yaşına gelince bugünü düşün...

Elinde valiziyle baba evine dönen Dönüş, tedavisine devam edeceğine söz verdi.

Derya'nın hamile olduğunu tesadüfen öğrenen Türkan'ın kardeşine öfkesi ikiye katlandı.

Unuttuğu eşyaları almak için Sadık'ın evinde giden Müjgan, Dönüş ile karşılaştı.

Siz babamın canını çok yaktınız. Gözünün ışığı söndü. Dilerim sizin de hayat ışığınız sönsün...

Aileyi bir araya getirmek isteyen Nezahat; Türkan, Somer, Cevriye, Fatih ve çocukları akşam yemeğine davet etti.

Dizinin final sahnesinde;

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Evin bahçesinde oyun oynayan Efe, eve girmek üzereyken bahçede birisinin kendisini izlediğini fark etti: Baba...

Ayni dakikalarda Kalender Ailesi, günler sonra bir masada toplanmıştı. Sadık, Türkan'a bazı nasihatlerde bulundu.

Derya'yı bağışlamak zorundasın. Benden sonra senin kanatlarının altında olacaklar. Ben ömrüm el verdiği sürece sizin ardınızda olacağım...Elbet günün birinde bu dünyadan sessiz sedasız gideceğim ama ardımda birbirlerine sırtını dönmüş evlatlar bırakırsam gözüm açık gider

Sadık konuşmasını tamamlayamadan fenalaştı. Babasının durumunu fark eden Dönüş ve Türkan çığlık çığlığa yardım arayışına girdiler...