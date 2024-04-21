Alevler bir anda her yeri sardı... Gergin bekleyiş

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Dizinin yeni bölümünde;

Rüçhan’ın Sevilay ve Özer’e kestiği faturanın hesabını ödeyen Türkan ve Somer oldu. Yangının ortasında kalan ikili, dumandan zehirlendi.

Kötü haber düğün yerine çabuk ulaştı. Başta Rüçhan olmak üzere herkes büyük panik yaşarken, Sevilay gerçekleri bildiği halde sessiz kalmayı tercih etti.

Evin önündeki çaresiz bekleyişin ardından, önce Somer ardında da Türkan dışarı çıkarıldı.

Somer ve Türkan’ı eve kilitleyen Sevilay, gerçeklerin ortaya çıkmasından korkup Müjgan’ın yanına gitti. Ondan kendisini saklamasını istedi.

İfade almak için hastaneye gelen polisler, yangının sabotaj nedeniyle çıktığını söylediler.

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Benzin dökülüp yakılmış, dış kapı içeridekilerin üzerine kilitlenmiş

Duyduklarından sonra Rüçhan’ın vicdan azabı yerini şaşkınlığa bıraktı.

Somer’in kendine gelir gelmez ilk işi Türkan’ı ziyaret etmek oldu. Polislere ifade veren Somer’in söyledikleri Derya ve Kartal’ı şoke etti.

Polisler gelişmeleri Rüçhan ile Özer’e de anlattılar:

Somer Bey’in ifadesine göre üzerlerine kapıyı kilitleyen kişi Sevilay Yalçın’mış…

İyice köşeye sıkışan Sevilay, para istemek için Kartal’ı aradı. Kartal’ın teklife tavrı netti.

Müjgan’ın gerçek yüzünü gören Nezahat, ona meydan okudu.

Kardeşimi evden kovdun, kızları gönderdin… Sırada ben varsam hiç deneme, boğazında kalırım. Bu evin direği abimse; çatısı ve düzeni de benim

Dönüş’ü korumak için her yolu deneyen, en sonunda onun adına ailesine rest çeken Serdar sonunda pes etti.

Dönüş’ün suçlamalarına dayanamayan Serdar bir çırpıda ‘hastalığın nüksetti’ dedi.

Bir doktor olarak değil, sevgilin olarak söylüyorum. Çünkü seni çok seviyorum Çalıkuşu

Gözyaşlarına boğulan Dönüş, Serdar’a iyi olacağının sözünü verdi.

Derya’nın ısrarlarına kayıtsız kalamayan Kartal, Somer’i arayıp ona buluşma teklif etti. Kartal, kardeşine Sevilay’ın kaçmak için kendisinden para istediğini söyledi.

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Daha önce dayısını polise yakalatan Somer’in planı hazırdı:

Ara ve ‘paran hazır’ de. Polise haber verip, paket edelim. Biliyorsun bu konuda iyiyiz

Bu durum Kartal ve Somer arasındaki buzları da tamamen eritti.

Kulübede saklanan Sevilay, evde kimsenin olmamasını fırsat bilip Sadık’ın evine girdi. Sevilay’ı bir anda karşısında gören Müjgan; ne yapacağını şaşırdı.

Müjgan, Sevilay’ın mesajını iletmek için Kartal’ın iş yerine gitti. Teklifi kabul eden Kartal, Sevilay için bir buluşma yeri planladı.

Yarın saat 16:00’da eski fabrikanın oradaki sahile gelsin… Efe’nin velayetini istemeyeceğine dair de bir kağıt imzalasın

Efe ile arasındaki uçurumu yok etmeye kararlı olan Kartal, her hamlesi ile Derya’yı kendisine biraz daha bağladı.

Kartal, Derya’ya Sevilay ve Müjgan’ın iş birliği içinde olduğunu söyledi. Derya vakit kaybetmeden Dönüş’ü aradı ve öğrendiklerini kardeşiyle paylaştı.

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Kaybettiği eşi Nesrin’in anılarıyla donattığı kulübeye giden Sadık, kapıyı açamayınca Müjgan’dan yardım istedi.

Sevilay’ın görülmesinden korkan Müjgan, Nesrin’in gölgesi ile yaşamaktan sıkıldığını ve kulübeyi kapattığını söyledi.

Serdar ile Dönüş’ü kurtarmak için Fatih’e iş teklif eden Somer, başına aldığı beladan habersizdi…

Halası ile konuşmak için baba evine giden Türkan, Müjgan’ın hareketlerinden şüphelendi. Anahtarı kayıp olan kulübeye giden Türkan, içeride Sevilay’ın olduğunu görünce şoke oldu ve hemen kardeşlerini aradı.

Dizinin final sahnesinde;

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Babalarını Müjgan’dan kurtarmaya kararlı olan üç kız kardeş, planlarını uygulamaya başladılar…

Müjgan’ın Sevilay’ı kulübede sakladığını kendi gözleriyle gören Sadık, büyük yıkım yaşadı.

Bir anlık boşluktan faydalanarak kaçan ve buluşma yerine giden Sevilay’ı bekleyen tek kişi Kartal değildi…