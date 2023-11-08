Gelin ve kaynananın yüzleşmesi kötü bitti... 'Sen ne yaptın Türkan?'

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Dizinin yeni bölümünde;

Rüçhan’ın yaptığı plan tıkır tıkır işledi. Defne’nin velayeti görülen ilk davada babası Somer’e verildi.

Rüçhan vakit kaybetmeden Sadık’ın evine gitti ve torununu polis nezaretinde teslim aldı.

Türkan, boşanma davasına dakikalar kala savcılığa giderek Somer hakkındaki şikayetini geri çekti.

Kendisine verilen sözün tutulmadığını öğrenen Kartal, boşanmaktan vazgeçti.

Beni yine aldattın… Şikayetini geri çekmişsin. Onun özgürlüğü senin esaretin demiştim Türkan. Şikayetini geri çekmeyecektin… Boşanmıyorum senden!

Eve döndüğünde Defne’nin olmadığını gören Türkan, babasından duydukları ile şoke oldu.

Somer, vakit kaybetmeden Korman Malikanesi’ne giden Türkan’ı kovmaktan beter etti.

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İflas bayrağını çeken Mustafa, hayatının fırsatı niteliğinde bir teklif aldı. Mustafa’yı ayağa kaldıracak teklif Kartal’dan geldi…

Hastalıkla mücadele eden Dönüş, kontrol için hastaneye gittiğinde Aylin ona beklediği haberi verdi.

Babamla konuştum… Tedavi işe yarıyor Dönüş! Haftaya kemoterapiyi bitireceğiz…

Ayla ile konuşan Türkan, yaşanan her şeyin Rüçhan’ın planı olduğunu anladı.

Karakola giderek Rüçhan’ın oyununu anlatan Türkan, gece boyunca Korman Malikanesi’nin önünde nöbet tuttu.

Bir yandan Defne’nin velayet kararının ardındaki gerçeklerin peşine düşen Kartal, diğer yandan da Mustafa’nın piyasadaki senetlerini toplayarak yeni bir hamle için düğmeye bastı.

Korman Ailesi, Somer’in özgürlüğüne kavuşması ve Defne’nin velayetini almasıyla birlikte hayatlarını yola sokmaya çalışsa da holding olarak güç kaybetmeye başladılar.

İlk gördüğü andan beri Dönüş’ün etkisinden kurtulamayan Uzay, onunla vakit geçirmenin bir yolunubuldu.

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Mustafa’yı iş görüşmek için ofise çağıran Kartal, ona reddedemeyeceği bir teklif sundu.

Korman Ailesi’nden yılların intikamını almak isteyen Mustafa, bu teklifi annesi Sevilay’a anlattı…

Hiç bekleme kabul et! Kormanlar’ı bu adam bitirecek

Velayet krizinin altında yatan gerçekleri öğrenen Kartal, elinde delillerle birlikte Türkan’ın kapısına gitti.

Defne’nin tavırlarından sıkılan Rüçhan, torununu da alıp Müjgan’ın çiftliğine gitti.

Gerçekleri öğrenen Türkan, Rüçhan’ı arayarak onu buluşmaya çağırdı. Eski gelininin çağırdığı adrese giden Rüçhan, Türkan’ın beklemediği tepkisi karşısında şoke oldu.

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“Oğlunu da torununu da elinden alacağım onları bir daha göremeyeceksin” diyen Türkan, Rüçhan’a saldırdı.

Yaşanan arbedenin ardından dengesini kaybeden Rüçhan, düştü ve başını kayaya çarptı.

Elleri kanlı bir şekilde şoka giren Türkan’ın yardımına bir kez daha Kartal yetişti…

Türkan ne yaptın sen?

Malikanedeki Defne krizi her geçen dakika biraz daha büyümeye devam etti. Kendini odaya kitleyen küçük kıza kapıyı açtırmak Somer’e düştü.

Kapıyı açarsan anneni görebilirsin

Kızının isteğini kırmayan Somer, Türkan’ı eve çağırdı.

Anne-kızın buluşması beklenenden çok daha duygusaldı…

Dönüş, aile evindeki yemeğe Serdar’ı da davet etti. Keyifli başlayan akşam Aylin’in gelişiyle kabusa döndü.

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Cemile’nin herkesin bildiği ama sakladığı gerçeği bir çırpıda söylemesi Dönüş’ü yerle bir etti.

Dizinin final sahnesinde,

Geceyi kızının yanında geçiren Türkan, sessizce odadan çıkmaya çalışırken Somer’e yakalandı: Gitme Türkan...