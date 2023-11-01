Üç Kız Kardeş'in 60. bölümünde neler oldu? Velayet davasında karar verildi... Torununu polis zoruyla aldı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Sevilay’ın söylediği adrese giden Kartal, Somer ve Türkan’ı birlikte gördü.

Sana ömürlük olacaksa bana 'evet' de, yoksa Somer'e de, kendine de, bana da yazık edersin demiştim...

Elindeki silahı Türkan'a doğrultan Kartal'a Somer engel oldu. İkilinin birbirlerine olan sevgilerinin farkında olan Kartal, parmağındaki yüzüğü atarak evden çıktı.

Kartal'ı sakinleştirmek için peşinden giden Türkan, beklemediği bir teklifle karşılaştı. Gururunu kurtarmak isteyen Kartal, Somer'i polise ihbar etti.

Korman Malikanesi'ne önce Türkan ve Somer’in bulunduğu haberi geldi. Ardından da Somer'in nezarette olduğu...

Rüçhan ve Özer'i sevindiren haber avukatlarından geldi: Kartal Bey boşanmak için harekete geçmiş...

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Babasının evine dönen Türkan, Defne'nin olmadığını görünce büyük panik yaşadı. Kartal ile birlikte yaşadıkları eve döndüğünde Defne'yi yatağında uyurken bulan Türkan, derin bir nefes aldı.

Türkan ile bugüne kadarki en ciddi konuşmasını yapan Kartal, hissettiklerini de anlattı.

Sakın şikayetini geri çekme... Seni yalnızca bu şartla boşarım

Tedavisi bitip taburcu olan Mine, annesinin evine gitti. Beklediği karşılamayı göremeyen Mine, geceyi sokakta geçirdi.

Mine’yi sandalda uyurken bulan Sadık, onu yalnız bırakmadı.

Annem beni eve almadı. Deliymişim… Uğraşamazmış benimle…

Müjgan ile yaptığı konuşmanın etkisinde kalan Sadık, Dönüş ile birlikte Türkan’ı ziyarete gelen Derya’yı affetti.

Baba kız yıllar sonra birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar.

Kardeşleri ile dertleşen Türkan, içinde bulunduğu çıkmazı onlarla paylaştı.

Somer’i unuttum sandım ama birden karşıma çıkınca kalbim darmadağın oldu. Ben Somer’i hala deli gibi seviyorum

Kartal’ın ofisine giden Sevilay, ona Türkan ile arasında yaşanan sorunlardan bahsederken beklemediği bir gerçekle yüzleşti…

Boşanma davası için avukat arayışına giren Türkan, barodaki avukatın Kormanlar tarafından seçildiğini bilmeden onunla el sıkıştı.

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İngiltere’den gelen tedavi sonuçlarını öğrenmek için hastaneye giden Dönüş’e doktoru her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Aylin ve Dönüş arasında sıkışıp kalan Serdar,rahatsızlığını dile getirdi.

İkilinin yükselen seslerini duyan Dönüş, Serdar’a neler olup bittiğini sordu ama yanıt alamadı.

Postanede karşılaştığı Dönüş’ten çok etkilenen Uzay, onun dikkatini çekmek için her yolu denedi.

Somer’in hapisten kurtulması için tek yolun Türkan’ın şikayetini geri çekmesi olduğunu bilen Rüçhan, eski gelininin evine gitti.

İkili arasındaki konuşma yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı. Kendini korumak isteyen Türkan, Rüçhan’a bıçak çekti.

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Kartal’ın elindeki kozu öğrenen Sevilay, geri adım attı. Oğlunu da üstü kapalı bir şekilde Kartal’a karşı uyardı.

Somer’i hapishanede ziyarete giden Türkan, ona şikayetçi olmasının altında yatan gerçek nedeni anlattı:

Kartal ile boşanır boşanmaz şikayetimi geri çekeceğim

Dizinin final sahnesinde;





Rüçhan’ın yaptığı plan tıkır tıkır işledi. Defne’nin velayeti görülen ilk davada babası Somer’e verildi.

Rüçhan vakit kaybetmeden Sadık’ın evine gitti ve torununu polis nezaretinde teslim aldı.

Türkan, boşanma davasına dakikalar kala savcılığa giderek Somer hakkındaki şikayetini geri çekti.

Kendisine verilen sözün tutulmadığını öğrenen Kartal, boşanmaktan vazgeçti.

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