Üç Kız Kardeş'in 58. bölümünde neler oldu? Gizli nikahı öğrendi, eski gelinine saldırdı

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Dizinin yeni bölümünde;

Türkan ile Kartal’ın evlendiğini öğrenen Somer, çılgına döndü. Birbirine giren iki adamı ayırmak hiç de kolay olmadı.

Hastanede karşılaşan Mustafa ve Aylin’in selamlaşması Dönüş ve Derya’nın kafasını karıştırdı. İkili durumu toparlamaya uğraşsa da başarılı olamadılar. Derya’nın ısrarlı sorularından yorulan Mustafa, Aylin’in Serdar’ın eşi olduğunu öğrendi.

Öfkeyle eve dönen ve evin altını üstüne getiren Somer, intikam yeminleri etti.

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Derya’yı Aylin ile Mustafa arasında bir şey olmadığına ikna etmeye çalışan Dönüş, ablasını yıllar sonra babasının yanına götürdü.

Sadık, Derya’ya beklediği şefkati göstermedi…

Türkan’dan hesap sormak için evine giden Somer, duydukları ile bir kez daha yıkıldı.

Sen hala neyin peşindesin ya! Defol evimden… Evlendim ben…

Somer’in Defne’yi kaçıracağını düşünen Türkan, kızını almak için okula gitti ancak hiçbir şeyin düşündüğü gibi olmadığını gördü.

İki eski eş bir kez daha karşı karşıya geldi.

Ben bugün en değerli şeyimi kaybettim. Sen de kaybedeceksin. Göğsüme saplanan o acının bin katını hissedeceksin. Gözünde ağlayacak yaş kalmayacak. Kaybedeceksin Türkan!

Bir şeylerin farkında olan Defne, annesinden Kiraz’ın kardeşi olduğunu öğrendi. Aynı dakikalarda evde yemekte olan Kiraz da Defne ile kardeş olduklarını öğrendi. Ancak onun için bu durumu kabul etmek kolay değildi...

Aylin olayını toparlamaya çalışan Serdar, Dönüş’e bambaşka bir hikaye anlattı.

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Türkan ile evliliğinde sorunlar yaşayan Kartal, evden ayrıldı.

Belki de Rüçhan Hanım haklıydı… Bu evlilik yanlış oldu

Nesrin’in mezarına giden Sadık, bilmeden hayatını tepeden tırnağa değiştirecek olan Müjgan ile tanıştı.

Somer ile arasındaki gerilimi bitiremeyen Türkan, Özer’den yardım istemek için Korman Malikanesi’ne gitti.

Türkan’ı beklemediği bir anda evinde gören Rüçhan, eski gelinine saldırdı.

Ben ihaneti bu eve gelin geldiğim gün öğrendim.

Gelin ve kayınvalidenin hesaplaşması gözyaşlarıyla bitti.

Hastalığı ilerleyen Dönüş, elinde kalan saçlarını görünce ağlama krizine girdi.

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Halasının teselli ettiği Dönüş, iyileşmek için ona söz verdi.

Babasının karşısına çıkıp bir kez daha şansını deneyen Derya, yine olumsuz yanıt aldı.

Kendisini kurtarmak için babasına Türkan’ın gizlice evlendiğini söyledi.

Türkan’a yaptığı haksızlığa sessiz kalamayan Ayla, Rüçhan’la konuşmak için evine gitti.

Somer Bey gittiğinde Türkan Hanım nasılsa, hala öyle. Evlendiler ama karı koca olmadılar. Bir kez bile aynı odada uyumadılar...

Öfkesine rağmen Türkan’a olan sevgisi bir türlü bitmeyen Somer, gerçekleri annesinden öğrendi.

Dizinin final sahnesinde;

Somer, Dönüş’ten yardım istedi ve ablasını verdiği adrese çağırmasını istedi. Karşısında kardeşini bulmayı beklerken, Somer’i gören Türkan olanları anladığında her şey için çok geçti.

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Bu duruma bir son vermek isteyen Somer, Türkan’ı kaçırdı.