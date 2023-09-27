'Üç Kız Kardeş'in 55. bölümünde neler oldu? Bu kez gözyaşları Dönüş için aktı

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Dizinin yeni bölümünde;

Dönüş’ü hastaneye götüren ve lösemi olduğunu öğrenen Rüçhan, durumu Somer ile paylaştı.

Kardeşi Dönüş’ü rüyasında gören uykusundan sıçrayarak uyanan Derya, yaşananlardan pişman olsa da aile evine gitmekte kararlıydı.

Dönüş’ün durumunu ailesine haber vermek isteyen Rüçhan, Sadık’ın evine gitti.

Nezahat’ın Rüçhan’a karşı tavrı pek hoş olmasa da Rüçhan, ona karşılık vermedi.

Dönüş hasta. Küçükken rahmetli annesinin hastalığından geçirmiş ya; nüksetmiş şimdi…

Sadık, Fatih ve Nezahat duydukları ile yıkıldılar.

Defne Zeytincilik’e giden Somer, Türkan’a Dönüş’ün durumunu haber verdi.

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Kontroller yapıldı, tetkikler yapıldı ve sonuç olarak Feride annesinin hastalığı tespit edildi.

Baygınlık geçiren Türkan’a ilk destek Somer’den gelirken, Kartal bu durumdan bir hayli rahatsız oldu.

Türkan, baygınlık geçirdi!

Kartal, bütün toplantılarını iptal edip Türkan ile birlikte Eskişehir’e Dönüş’ün yanına doğru yola çıktı.

Serdar’a yazdığı tüm mektuplar geri dönen Dönüş’e anneannesi yıllar sonra gerçeği anlattı.

Sevdiği adamdan gelen ama kendisine ulaşmayan onlarca mektubu bir anda karşısında bulan Dönüş, tüm satırları soluksuz okudu.

Dönüş, Serdar'dan gelen mektupları öğrendi!

Acı haber İngiltere’de yaşayan Doktor Serdar’a da ulaştı. Fatih, kızının durumunu Serdar ile paylaştı.

Beklemediği anda Türkan’ı karşısında gören Dönüş, ablasından yılların hesabını sordu.

Burada da hastane var ben tedavi olurum. Sen sakın vicdanına yük etme beni…

Kartal’ın dünyaca ünlü bir profesörden randevu almaya çalıştığını söyleyen ve kardeşini geri dönmeye ikna edebilmek için her yolu deneyen Türkan, başarılı olamadı.

Türkan, Dönüş'ü ikna edemedi!

Dönüş’ün yanında olmak için can atan Serdar, vakit kaybetmeden Türkiye’ye döndü. Elinde bir valizle evden çıkan Serdar, nikah yüzüğünü de ardında bıraktı.

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Serdar, Dönüş için geri geldi!

Dönüş, sözünü tutmadığı için Rüçhan’a çok kızdı. Türkan kardeşini Ayvalık’a dönmeye ikna edemeyince, devreye Somer girdi.

Somer ile uzun uzun konuşan Dönüş, onunla birlikte Ayvalık’a geri döndü.Dönüş’e yıllar sonra döndüğü baba evinde kapıyı açan halası Nezahat’tı…

Dönüş'ü, Somer ikna edebildi!

Akşam gezmesine çıkan Sadık, kızının eve geri döndüğünü öğrenince çok mutlu oldu.

Dönüş’ün Ayvalık’ta olduğunu haber vermek için Türkan’ın evine giden Somer, eski eşinin hareketlerinden şüphelendi ve içeride başka birinin olduğunu düşündü.

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Türkan’ın Ayla ile beraber olduğunu söylemesi de Somer’i ikna etmeye yetmedi.

Yıllar sonra Serdar’ı karşısında gören Dönüş, büyük bir şok yaşadı. İki eski sevgili geçip giden yılları unutup hasret giderdiler…

Rüçhan, zor da olsa Türkan’ı Dönüş’ün durumunu Derya ile konuşmaya ikna etti. Derya, her zamanki kibirli tavırlarıyla Türkan’ı zeytin dalı uzattığına pişman etti.

Kartal ile evlenmek konusunda tereddüt yaşayan Türkan, okuldan gelen telefonla panikledi. Aynı dakikalarda okul yönetimi Somer’i de Kiraz’ın durumu görüşmek için aradı.

Tedavisi devam eden Mine, hasta bakıcıyı atlatarak hastaneden kaçtı.

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Bütün aileyi, özellikle de üç kız kardeşi bir masa etrafında buluşturmayı planlayan Rüçhan, herkesi yemeğe davet etti.

Rüçhan ‘O evde işim yok’ diyen Nezahat’ı ikna için ayağına kadar gitti.

Bir yandan kızı Defne’nin Somer’i nereden tanıdığını anlamaya çalışan Türkan, diğer yandan nikah için hazırlandı. Mutsuzluğu her halinden belli olan Türkan, içini Ayla’ya döktü.

Evlenme! Bak Rüçhan Hanım size sofrasını açtı. Belki yeni bir başlangıç olur sizin için… Git oraya Türkan…

Dizinin final sahnesinde;

Tıpkı Rüçhan’ın planladığı gibi tüm aile Dönüş için yemekte bir araya geldi. Evlenmekten vazgeçen Türkan, üzerinde gelinliği ile masadaki yerini aldı.

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Türkan, Kartal'la evlenecek mi?