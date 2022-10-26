Somer çaresiz kaldı... 'Ben senin karın değilim artık'

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23’üncü bölümüyle ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde; Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer’den yana kullanması, yıllar önceki aşkı Sevilay’la karşılaşan Özer'in ise yaşadığı suçluluk duygusu öne çıkan gelişmelerden oldu.

Ayrıca, Nesrin ve Rüçhan’ın restleşme sahnesi de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Mine'nin balkondan düşmesi akıllara “Somer mi itti?” sorusunu getirdi.

SOMER VE TÜRKAN YÜZLEŞTİ!

Somer evi terk etmek isteyen Türkan'a engel olamaya çalıştı. Türkan'dan özür dileyen ve gitmemesi için yalvaran Somer'in çaresiz kaldığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu,Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de..

Üç Kız Kardeş'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?İZLEMEK İÇİN TIKLATIN...