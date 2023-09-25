Üç Kız Kardeş yeni sezon çekimleri için objektif karşısına geçti

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Samimi ve sıcak öyküsü ile seyircinin her daim beğenisini kazanan dizinin başrol oyuncuları Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu ve Almila Ada yeni sezon çekimleri için objektif karşısına geçti.

Canlandırdıkları Türkan, Derya ve Dönüş karakterleriyle üç sezondur çok konuşulan oyuncuların dizideki enerjileri fotoğraf çekimlerine de yansıdı. Keyifli geçen çekimlerde oyuncular güzellikleri ve şıklıkları ile de göz doldurdu.

Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş heyecan dolu yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de!