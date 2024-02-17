'Üç Kız Kardeş' yeni gününde, yeni bölümü ile ekranda

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan Üç Kız Kardeş, artık cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşacak. Diziye bu hafta Dönüş’ün Müjgan’la hesaplaşması damga vuracak.

Dönüş, Müjgan’ın kapısına dayanır ve babasından uzak durmasını söyler. Müjgan ise Sadık ile arkadaş olduğunu Dönüş’e söylese de inanmaz.

Dönüş, Müjgan’a “Siz düpedüz babamı duygu sömürüsü yaparak kullanıyorsunuz” diyerek sert tavrını ortaya koyar.

Müjgan ve Dönüş arasında yaşanan bu hesaplaşmanın nasıl son bulacağı ise yeni bölümde ekrana gelecek.



“Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.