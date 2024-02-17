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'Üç Kız Kardeş' yeni gününde, yeni bölümü ile ekranda

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Üç Kız Kardeş Yeni Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 13:33

Kanal D’nin üç sezondur ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeş’in yayın günü değişti. Dizi 17 Şubat (bu akşam) Cumartesi gününden itibaren her cumartesi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan Üç Kız Kardeş, artık cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşacak. Diziye bu hafta Dönüş’ün Müjgan’la hesaplaşması damga vuracak.

Dönüş, Müjgan’ın kapısına dayanır ve babasından uzak durmasını söyler. Müjgan ise Sadık ile arkadaş olduğunu Dönüş’e söylese de inanmaz.

Dönüş, Müjgan’a “Siz düpedüz babamı duygu sömürüsü yaparak kullanıyorsunuz” diyerek sert tavrını ortaya koyar.

Müjgan ve Dönüş arasında yaşanan bu hesaplaşmanın nasıl son bulacağı ise yeni bölümde ekrana gelecek.

Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Üç Kız Kardeş Yeni Bölüm

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