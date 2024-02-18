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Üç Kız Kardeş yeni gününde izleyiciyle buluştu

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#Üç Kız Kardeş#Kanald#KANALD
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 14:43

Kanal D’nin üç sezondur ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeş’in yayın günü değişti. Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş’in 74'üncü bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin yeni bölümü sosyal medyada büyük beğeni toplarken, geceye Kartal öldü mü sorusu damga vurdu.

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RÜÇHAN KARTAL’IN OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Dizinin yeni bölümünde; Kartal, Adnan'a karşı Somer'le iş birliği yaptı. Rüçhan’ı arayan Kartal oğlunun resmini bulduğunu ve ona getireceğini söyleyerek buluşma ayarladı. Rüçhan'a her geçen gün daha da yaklaşan Kartal, Adnan'ın defterini Somer'e verdiğini söyleyince kıyamet koptu. Buluşma yerine gelen Rüçhan, karşısında Adnan’ı görünce şoke oldu. Rüçhan’a Kartal’ın acil işi çıktığını söyleyen Adnan “Seni ben götüreceğim oğluna” dedi. Rüçhan’ı boş bir arazide açık mezarın olduğunu yöne doğru götüren Adnan “Bana oğlumun mezarını borçlusun demiştin ödedim işte borcumu. Git helallik iste, git duasını et.” diyerek Rüçhan’ı itti. Mezarda Kartal’ı yaralı bir şekilde gören Rüçhan gözyaşlarına boğuldu.

Üç Kız Kardeş yeni gününde izleyiciyle buluştu


ÜÇ KIZ KARDEŞ’İN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Yeni bölümün ardından yayınlanan tanıtımda; Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu öğrenir ve Adnan tarafından darp edilen Kartal'ı gömüleceği mezardan çıkarıp hastaneye yetiştirir. Ancak Adnan rahat durmaz ve Rüçhan'ı iki çocuğu arasında seçim yapmaya zorlar. Somer ve Kartal'a namluyu doğrultan Adnan, Rüçhan'a çocuklarından hangisini kurtaracağını seçmesini ister. Peki Rüçhan, iki oğlunu da kurtarabilecek mi?
Üç Kız Kardeş yeni gününde izleyiciyle buluştu


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#Üç Kız Kardeş#Kanald#KANALD

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