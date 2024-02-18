Üç Kız Kardeş yeni gününde izleyiciyle buluştu

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RÜÇHAN KARTAL’IN OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Dizinin yeni bölümünde; Kartal, Adnan'a karşı Somer'le iş birliği yaptı. Rüçhan’ı arayan Kartal oğlunun resmini bulduğunu ve ona getireceğini söyleyerek buluşma ayarladı. Rüçhan'a her geçen gün daha da yaklaşan Kartal, Adnan'ın defterini Somer'e verdiğini söyleyince kıyamet koptu. Buluşma yerine gelen Rüçhan, karşısında Adnan’ı görünce şoke oldu. Rüçhan’a Kartal’ın acil işi çıktığını söyleyen Adnan “Seni ben götüreceğim oğluna” dedi. Rüçhan’ı boş bir arazide açık mezarın olduğunu yöne doğru götüren Adnan “Bana oğlumun mezarını borçlusun demiştin ödedim işte borcumu. Git helallik iste, git duasını et.” diyerek Rüçhan’ı itti. Mezarda Kartal’ı yaralı bir şekilde gören Rüçhan gözyaşlarına boğuldu.

