Üç Kız Kardeş yayınlanan yeni bölümü ile yine çok izlendi…

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Üç Kız Kardeş’in ekrana gelen 3’üncü bölümünde; Türkan’ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine gitti. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya geldi. Somer annesinin Türkan’ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalıştı. Rüçhan, Mine yüzünden Somer’le savaşırken, Türkan ve ailesini sakin tutmayı başardı. Ancak Mine’nin Somer’e baskıları giderek arttı. Mine, Somer’e bu evliliğin kağıt üzerinde olduğunu ve Dönüş’ün doğum gününe giderse ilişkilerinin biteceğini söyledi. Mine, Türkan ile birlikte doğum gününe giden Somer’e çocuğun doğmayacağını mesaj attı. Mine’nin baskılarıyla zor durumda kalan Somer’in dizinin son sahnesinde ayrılalım demesi gelecek bölümlerde neler olacağını merak ettirdi.



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Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş’te Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Anıl Tetik, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Güldestan Yüce, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de…