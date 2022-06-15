Üç Kız Kardeş yayınlanan sezon finali ile günün en çok izlenen dizisi oldu…

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Muhteşem bir bölümle sezona veda eden dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 5.56 reyting ve yüzde 16.34 izlenme payı ile, AB kategorisinde 4.12 reyting yüzde 13.57 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 4.98 reyting yüzde 14.94 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş’in yayınlanan sezon finali sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Kalender ailesinin yaşadığı sıkıntıların izleyenleri yasa boğduğu bölümde Mine, Nesrin’e Somer’den hamile olduğunu söyledi. Dizinin yeni sezon bölümlerinde ise neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.



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Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkıldı. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, annesinden vazgeçerek Türkan ve Kalender Ailesi’nin yanında yer almayı tercih etti. Mine ise Somer’in Türkan’la mutlu bir yola girdiğini görünce deliye döndü. Somer, Kalender Ailesi'nin evinin satılmaması için Fatih'in peşine düştü. Fatih’in Somer’in teklifini kabul edip etmeyeceği ise yeni sezonda cevap bulacak. Nesrin, Rüçhan’ın artık kızını üzmesine izin vermedi. İki anne arasında yüzleşmenin yaşandığı bölümde Nesrin büyük bir yıkım yaşadı. Somer’i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan ise boş durmadı önce Türkan’ı sıkıştırdı sonrasında ise Mine’yi dolduruşa getirdi. Nesrin ise, hem Türkan'a yapılanları hem de Mine'nin bebeğinin Somer’den olduğunu öğrenmesinden sonra daha fazla güçlü duramadı.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni sezonda Kanal D’de….