Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş yayınlanan sezon finali ile günün en çok izlenen dizisi oldu…

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın
Üç Kız Kardeş yayınlanan sezon finali ile günün en çok izlenen dizisi oldu…

Kanal D’nin, her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, ekrana gelen 16’ncı bölümü ile sezon finali yaptı.

Haberin Devamı

Muhteşem bir bölümle sezona veda eden dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 5.56 reyting ve yüzde 16.34 izlenme payı ile, AB kategorisinde 4.12 reyting yüzde 13.57 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 4.98 reyting yüzde 14.94 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

 Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş’in yayınlanan sezon finali sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Kalender ailesinin yaşadığı sıkıntıların izleyenleri yasa boğduğu bölümde Mine, Nesrin’e Somer’den hamile olduğunu söyledi. Dizinin yeni sezon bölümlerinde ise neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş yayınlanan sezon finali ile günün en çok izlenen dizisi oldu…

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkıldı. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, annesinden vazgeçerek Türkan ve Kalender Ailesi’nin yanında yer almayı tercih etti. Mine ise Somer’in Türkan’la mutlu bir yola girdiğini görünce deliye döndü. Somer, Kalender Ailesi'nin evinin satılmaması için Fatih'in peşine düştü. Fatih’in Somer’in teklifini kabul edip etmeyeceği ise yeni sezonda cevap bulacak. Nesrin, Rüçhan’ın artık kızını üzmesine izin vermedi. İki anne arasında yüzleşmenin yaşandığı bölümde Nesrin büyük bir yıkım yaşadı. Somer’i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan ise boş durmadı önce Türkan’ı sıkıştırdı sonrasında ise Mine’yi dolduruşa getirdi. Nesrin ise, hem Türkan'a yapılanları hem de Mine'nin bebeğinin Somer’den olduğunu öğrenmesinden sonra daha fazla güçlü duramadı.
Üç Kız Kardeş yayınlanan sezon finali ile günün en çok izlenen dizisi oldu…


Haberin Devamı

 Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni sezonda Kanal D’de….

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill

BAKMADAN GEÇME!

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill