'Üç Kız Kardeş' yaralarını beraber saracaklar

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◊ Kanal D’nin iki sezon boyunca beğeniyle izlenen dizisi “Üç Kız Kardeş” üçüncü sezona bambaşka bir hikâyesiyle başladı. Siz bu sezonu nasıl yorumluyorsunuz?

- Bu sezon zaman atlamasıyla başladı. Bu da karakterler üstünde değişiklikler yarattı. Karakterim bir yandan oğluna iyi bir anne olmaya çalışırken bir yandan kendi annesini kaybetti ve inanılmaz büyük bir vicdan azabıyla baş etmek zorunda kaldı. Yeni sezonda Derya’nın vicdanıyla mücadelesini izliyoruz.

◊ Bu sezon üç kız kardeşlerin yol ayrımlarını izliyoruz. Sizce ilerleyen zamanlarda üç kız kardeşi bir arada görebilecek miyiz?

- Ne kadar yol ayrımını izliyor olsak da bu yollar üç kız kardeşi birleştirecek, yaralarını beraber saracaklar. Üç kız kardeş acı çektikleri zaman her biri birbirinin acısından kendi payına düşeni alır ve beraber iyileşirler. Üç kız kardeşin özünde bu sevgi var.

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DÜNYANIN EN AĞIR YÜKÜYMÜŞ VİCDAN AZABI

◊ İki sezon boyunca Derya’nın asiliğini, dik başlı tavırlarını izledik. Şimdilerde evli, çocuklu ve kayınvalidesiyle aynı çatı altında hayatına devam ettiğini görüyoruz. Bu 5 yıllık zaman atlamasıyla karakterin dönüşümü sizi zorladı mı?

- Karakterimin dönüşümünü kavramaya çalışıyorum. İçinde bulunduğu koşullar Derya’yı bazı durumlara karşı tahammülsüz yapıyor. Bunu oğluyla ilişkisinde gözlemleyebiliyorum. Ailesiyle küs olması ve annesinin ölümünden kendini suçlu tutması, bu dönüşümü derinden etkiledi.

◊ Derya’nın çocuğuna davranış şekli ve ailesiyle ilişkisi çok konuşuldu. Sizce Derya’nın bu şekilde davranmasının sebebi nedir?

- Yeni bölümde Derya’nın Dönüş’e içini açtığı bir sahne var, aslında orada bunun cevabı var. “Annemin suçluluğu ile büyüdüm. Dünyanın en ağır yüküymüş vicdan azabı.” Seneler boyunca annesinin ölümünden suçlu olmanın vicdan azabıyla bir evlilik kurmaya, anne olmaya ve bunu yalnız başına yapmaya çalışıyor. Bu da onun etrafındaki herkese karşı hırçın davranmasına sebebiyet veriyor.

◊ Mustafa ve Derya arasındaki ilişkiyi siz nasıl yorumluyorsunuz?İlerleyen dönemlerde ikisini neler bekliyor?

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- Mustafa ve Derya herkes karşı olmasına rağmen birbirlerini bırakmadılar. Biri düştüğünde diğeri elinden geldiğince onu kaldırmaya çalışıyor, mücadeleyi hiç bırakmıyorlar.

YENİ İMAJ

Canlandırdığınız karakter için imajınızı değiştirdiğiniz, size marjinal bir hava katmış. Bu konuda nasıl hissediyorsunuz?

- İmajımı değiştirdiğim için çok mutluyum. Bunu çok sevdiğim yönetmenim Eda Teksöz’ün karakter tasarımı sayesinde uyguladık.

SEYİRCİYE TEŞEKEKÜR

· Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?



- İki sezondur bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür etmek isterim. Bu sezon da hepimizi heyecan dolu bölümler bekliyor.