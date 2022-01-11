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Üç Kız Kardeş yakında Kanal D’de başlıyor…

#Üç Kız Kardeş#Ali Gündoğdu#İnci Gündoğdu
Üç Kız Kardeş yakında Kanal D’de başlıyor…

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş’in çekimleri Ayvalık’ta başladı.

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Yakında izleyici ile buluşacak olan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu Üç Kız Kardeş’in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş yakında Kanal D’de başlıyor…

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D’de…

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