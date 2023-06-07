Üç Kız Kardeş son bölüm izleme ekranı | Üç Kız Kardeş 52. bölümde Dönüş'ün anneannesini bulması şaşırttı! İşte sezon finali fragmanı!

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş'in 6 Haziran akşamı yayınlanan 52. son bölümünde, Dönüş, annesine dair detayları öğrenmek için Fatih ile konuşurken Rüçhan, Türkan ile Somer'i yeniden bir araya getirmek için Mine ile işbirliği yaptı. Dizinin final sahnesinde yazdığı kitap aile bireylerine ulaşan Dönüş, kimseye haber vermeden gittiği adreste anneannesini buldu. Yeni bölüm fragmanında ise Mine'nin Kiraz'ı kaçırması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Haziran Salı akşamı yayınlanan 52. bölümde Türkan ve Somer’i bir arada tutabileceği başka bir teklifi vardır.

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Dönüş geçmişiyle yüzleştikten sonra derin ve endişe veren bir sessizliğe bürünür. Fatih, Dönüş'ü toparlamaya ve teselli etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Dönüş, artık yaşadığı bu acıya isyan edecektir. Somer kendini affettirmek için Türkan'ın karşısına geçer. Türkan ise Somer'i sevmesine rağmen onu kolay kolay affedemeyeceğini söyler. Türkan, Somer'i sevdiği için onun yaptıklarından dolayı ona nefret duyduğunu söyler. Somer ise Türkan'ın onu affedeceği güne kadar kendisinden nefret etmesine de razı olduğunu söyler! Türkan, Kartal’a sorduğu sorudan beklediği cevabı alamayınca bozulur. Ancak Kartal’ın, Türkan ve Somer’i bir arada tutabileceği başka bir teklifi vardır. Türkan, bu teklifi kabul edecek mi?

Dönüş, evlatlık olduğunu öğrenince kimseyle dertleşmek istemez. Somer, durumu Kartal'dan öğrenir ve Dönüş'ü Türkan'ın evine zorla getirir. Türkan, Dönüş'ü bağrına basar ve ikisi de gözyaşlarına boğulur. Türkan, Dönüş'ün yaralarını nasıl saracak? Türkan'ın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkınca Rüçhan ve Somer büyük bir şok yaşar. Türkan bu duruma bozulsa da elinden bir şey gelmez. Kızının adını Defne koymakta kararlı olan Türkan, Somer'den bir ricada bulunur. Kartal'ın Defne ismini duyması ise tamamen tesadüf olur. Dönüş geçmişiyle yüzleştikten sonra derin ve endişe veren bir sessizliğe bürünür. Dönüş’ün büründüğü sessizliğin sonuysa, herkesin hayatını kökünden değiştirecek bir gelişmeyle gelecektir. Dönüş'ün kitap çıkardığını gören Sadık ve Nesrin duygusal anlar yaşarken, Dönüş ise anneannesinin kapısını çalar.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Üç Kız Kardeş 53. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı! Türkan doğuruyor!

Türkan ile Somer yeniden zaman geçirmeye başlar. Rüçhan Somer'in ağzını arar ancak Somer artık Türkan ile dost olduklarını söyler. Öte yandan Dönüş bavulunu toplayıp evi terk etmeye karar verir. Sadık dönüşü elinde bavulla görünce kapının önüne geçip gözyaşlarına boğulur. Mine ise Kiraz'ı Somer'den kaçırmaya çalışır. Somer Mine'nin ve Kiraz'ın peşine düşerken, Türkan'ın doğum sancısı başlar. Türkan'ın yanında olan Kartal, onu kucakladığı gibi hastaneye götürür.