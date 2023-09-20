Üç Kız Kardeş sezona bomba gibi başladı: Kız isteme töreni kötü bitti

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SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Derya, ailesine gizli nikahı söyleyen kişinin Sevilay olduğunu öğrendi ve kayınvalidesinden hesap sordu. Annesinin yaptıklarından sonradan haberdar olan Mustafa, Sevilay'ı evden kovdu.

Sevilay'ın Derya'ya olan kini geçmek bilmezken, bu kez bir adım daha ileri gitti ve düğün fotoğraflarını Türkan'ın adı ile Sadık'a gönderdi.

Sahip olduğu her şeyi bir valize sığdıran Dönüş, çaresizce anneannesinin kapısına gitti.

Gece boyunca kapının önünden ayrılmayan Dönüş'e beklediği el sabahın ilk ışıklarıyla uzandı.

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Bakıcısının Kiraz'ı dışarıya çıkarmasını fırsat bilen Mine, planlarını devreye soktu ve bakıcıyla iş birliği yaparak kızını aldı.

Türkan'ı kuaföre götüren Somer, gelen telefonla Kiraz'ın kaçırıldığını öğrendi.

Somer, kızını geri alabilmek için vakit kaybetmeden harekete geçti.

Postacının eve getirdiği zarf, Sadık'ı şoke etti. Kızının evlendiğini fotoğraflardan öğrenen Sadık, Nesrin'i de yanına alarak İzmir'e doğru yola çıktı.

Ayla ve İrfan'ın düğününe giden Nezahat ile eşi Sadık'a gönderilen fotoğraflardan dolayı Türkan'ı suçladılar.

Duyduklarının ardından sancılanan Türkan'ı hastaneye yetiştiren kişi Kartal oldu.

Nesrin ile Sadık düğüne katılamayınca şahitlik görevini üstlenen Özer, Rüçhan'a aşkını ilan etti.

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Somer tüm gücü ile Mine'yi yakalamaya çalışırken; İzmir yolundaki Nesrin ve Sadık trafik kazası geçirdi.

'ÜÇ KIZ KARDEŞ' YENİ SEZONA BAŞLADI

Dizinin merakla beklenen bölümünde;

Nesrin ve Sadık'ın hastanedeki eşyalarını almak Türkan'a düştü. Eline tutuşturulan siyah bir poşetle baba evine dönen Türkan, ve kardeşleri ertelenen yüzleşmeyi en sert haliyle yaşadılar.

Derya, Dönüş ve Türkan'a uyarı halalarından geldi: Siz anne babanızın sebebi oldunuz, hepiniz suçlusunuz. Bu evi onların başına yıktınız!

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5 yıl sonra...

Rüçhan, Nesrin'in mezarını ziyaret etmekten hiç vazgeçmedi. Ona 'Üç Kız Kardeş'i yeniden bir araya getirmenin sözünü verdi.

Eşini ve kızını kaybettikten sonra Türkan ve Defne'nin varlığı ile hayata yenidne tutunan Kartal, kızını istemek için Sadık'ın evine gitti.

Sadık, Kartal'ın isteğini net bir şekilde geri çevirdi.

Bunu ne sen söylemiş ol, ne de ben duymuş olayım. Asla rızam yok...

Babasından hesap soran Türkan'a Sadık'ın cevabı çok netti: Senin Somer'i unuttuğuna inanmıyorum. Senin gönlünde de aklında da sadece o var...

Somer, yıllar sonra terk ettiği Ayvalık'a geri döndü.

Kızı Defne'yi okula bırakan Türkan ile aynı dakikalarda Kiraz'ı okula bırakan Somer karşılaşma şansını kıl payı kaçırdılar...

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Somer, Türkan'ı görmek için Defne Zeytincilik'e ziyarete gitti. Bu ziyaret en çok da Kartal'ı tedirgin etti.

Mustafa ile Derya'nın oğulları Efe de Defne ile aynı okula başladı. Sadık, karşısındaki çocuğun torunu olduğunu bilmeden onunla dakikalarca sohbet etti.

Somer'in ziyaret ettiği tek kişi Türkan değildi. Kızı Kiraz'ın annesi Mine'yi de tedavi gördüğü akıl hastanesinde görmeye gitti.

Sadık, okul çıkışı Defne'yi babannesi Rüçhan ve dedesi Özer'in yanına götürdü. Somer de kızını görmek için anne ve babasıyla buluşma yerine geldi.

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Baba-kızın yıllar sonra gerçekleşen buluşması hiç de beklenen gibi olmadı.

Dönüş'ün sağlığından endişelenen anneannesi yardım istemek için Rüçhan'ı aradı.

Bütün varlığını borsada kaybeden ve iflasın eşine gelen Mustafa, toplantıyı bahane ederek gittiği İngiltere'de doktor Serdar ile buluştu.

Evlenip, kendisine yeni bir hayat kuran Serdar, Dönüş'ü bir türlü unutamadığını anlattı.

Yıllar sonra mesleğine dönen Derya, iş yerindeki ilk gününde amcası Fatih ile karşılaştı.

Bana da bir kahve Fatih Efendi

Rüçhan dediğini yaptı ve soluğu Eskişehir'de aldı. Dönüş'ün halini gören Rüçhan, onu hastaneye götürdü.

Art arda yapılan tetkiklerin ardından Dönüş'ün lösemi olduğu ortaya çıktı.

Annesinin okula geç kalmasına üzülen Efe'yi, teselli eden Türkan; Derya'nın gelişiyle birlikte konuştuğu çocuğun yeğeni olduğunu öğrendi.

Yıllar sonra karşısında gördüğü kardeşinin tepkisiyle neye uğradığını şaşıran Türkan, annesinin mezarına gitti.

Türkan'ın son zamanlardaki dalgınlığının farkında olan Kartal, nikah öncesin ondan düşünüp doğru bir karar vermesini istedi.

Gecenin bir vakti evden çıkan Türkan, kimseye haber vermeden gittiği sahilde Somer ile karşılaştı.

Somer, Türkan'a onu unutmadığını söylerken; genç kadını köşeye sıkıştıracak o soruyu sordu:

Sen beni unuttun mu?

İki eski aşığın yüzleşmesine şahit olan Kartal, Türkan'ın yanıtı ile yıkıldı.

"Unutmadım Somer..."