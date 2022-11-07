Üç Kız Kardeş setinden renkli kareler paylaşıldı...

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Yayınlandığı ilk günden itibaren zirvedeki yerini koruyan dizinin set arkasındaki eğlenceli görüntüleri ilgi çekti. Ekran önü kadar kamera arkasında da keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli halleri objektiflere yansıdı.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Ayça İnci, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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