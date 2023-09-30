“Üç Kız Kardeş” setinden renkli anlar…

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Ayvalık’ta çekimleri gerçekleşen, eğlenceli ve renkli anların yaşandığı Üç Kız Kardeş setinde oyuncuların keyifli anları objektiflere yansıdı. Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin kamera arkası görüntüleri oyuncuların hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Somer, Türkan ve Kartal arasındaki gerçeği öğrenecek mi?

Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde, Türkan’ın seçimi ve beş yıl boyunca birbirlerine dargın olan üç kız kardeşin tekrar bir araya gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

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Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş, heyecan dolu yeni bölümüyle 3 Ekim Salı saat 20.00’de Kanal D’de!