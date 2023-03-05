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Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler…

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#İclal Aydın#Üç Kız Kardeş#Özgü Kaya
Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler…
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 13:08

Kanal D’nin İclal Aydın’ın aynı isimli kitabından uyarlanan sevilen dizisi Üç Kız Kardeş ’in başarısı devam ederken, kamera arkasından yeni fotoğraflar paylaşıldı.

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Eğlenceli anların yaşandığı Üç Kız Kardeş setinde oyuncuların keyifli anları objektiflere yansıdı. Özgü Kaya ve Berker Güven'in kamera arkası fotoğrafları hayranlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler…

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de..

Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler…

 

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#İclal Aydın#Üç Kız Kardeş#Özgü Kaya

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