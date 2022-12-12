Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler

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Eren Ören’in kamera arkasına geçtiği, Nazlı Senem Ünal’ın bağlama çaldığı ve Özgü Kaya ile Nazlı Senem Ünal’ın elleriyle kalp yaptığı fotoğraflar hayranlar tarafından büyük ilgi gördü.

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Yapımını Süreç Film ’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın , Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.