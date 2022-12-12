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Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın
Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 11:19

Kanal D’nin İclal Aydın’ın aynı isimli kitabından uyarlanan sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’in başarısı devam ederken, kamera arkasından yeni fotoğraflar paylaşıldı. Eğlenceli anların yaşandığı Üç Kız Kardeş setinde oyuncuların keyifli anları objektiflere yansıdı.

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Eren Ören’in kamera arkasına geçtiği, Nazlı Senem Ünal’ın bağlama çaldığı ve Özgü Kaya ile Nazlı Senem Ünal’ın elleriyle kalp yaptığı fotoğraflar hayranlar tarafından büyük ilgi gördü.

Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.
Üç Kız Kardeş setinden eğlenceli kareler
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de..

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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