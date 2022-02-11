“Üç Kız Kardeş” setinden eğlenceli kareler…

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin setinden eğlenceli görüntüler objektiflere yansıdı. Ayvalık’ın eşsiz doğasında çekimleri devam eden dizi, samimi ve sıcak öyküsü ile 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat Salı saat 20.00’de Kanal D’de…