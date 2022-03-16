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Sakın bunu baban duymasın! Üç Kız Kardeş Salı’nın galibi oldu…

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın’ın çok satan aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş ekrana gelen 4’üncü bölümü ile zirveye oturdu. Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7.88 reyting ve yüzde 17,63 izlenme payı alarak birinci olan dizi, diğer kategorilerde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Dizinin finalinde Türkan’ın Somer’e boşanmak istemediğini söylemesi, dizinin gelecek bölümde dair merak arttırdı.

Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık’ın tepkisine yol açtı. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesi Nesrin’e Somer’in boşanmak istediğini söyledi. Nesrin, Türkan’ı ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna ikna etti. Ancak Türkan, Rüçhan’la yüz yüze görüşüp Somer’in boşanmak istediğini söyledi. İki kadın bu boşanmanın gerçeklememesi için uğraştı. Fatih’in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırdı. Diğer yandan Nesrin’in “Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit ederse, alır kızları giderim buralardan!” sözleri üzerine Sadık, Fatih’in kendisinden para istediğini Nesrin’den sakladı.Dönüş, Serdar ve Dilek arasında bir şeyler olduğundan şüphe ederken Dilek’in Hakan’dan hoşlandığını söylemesi Dönüş’ü şaşırttı. Rüçhan, Mine’ye Türkan’la Somer’in birlikte olduklarını söyledi. Mine’nin gerçekleri öğrenmesi Somer ile aralarını açtı. Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan’dan çıkarttı. Türkan’ın “Anne ne olur yapma” deyip sarılması ise izleyiciyi derinden etkiledi. Rüçhan’ın balkona kilitlediği Türkan’ı bulan Somer, Türkan’dan onu koruyamadığı için özür diledi. Ancak Türkan’ın son anda boşanmak istemediğini söylemesi Somer’i şaşırttı.

Sakın bunu baban duymasın Üç Kız Kardeş Salı’nın galibi oldu…

Türkan’ın verdiği bu karar Somer ile aralarında nelerin yaşanmasına sebep olacak? Dönüş arkadaşı Dilek için Hakan’a mektup yazması iki kardeşi karşı karşıya mı getirecek? Mine, Türkan’ın boşanmak istemediğini öğrenince ne yapacak?

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” her Salı yeni bölümleri ile Kanal D’de…

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