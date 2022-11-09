Üç Kız Kardeş reyting başarısını sürdürüyor

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Dizinin 25.bölümüyle ilgili sosyal medyada #Türmer ve #ÜçKızKardeş etiketlerine çok sayıda yorum yapıldı. Bir önceki bölümün finalinde, Sadık’ın eline Nihat’ın yazdığı mektup geçti. Sadık, kızı Türkan’la bunu paylaştı ve eve geri dönmesini istedi. Türkan ise dönmeyi reddetti. 25’inci bölümde kendisinden saklananları öğrenen Sadık’ın hesap sorma zamanı artık geldi

Yaşananlar yüzünden Sadık’ın evden gitmesinin sebebi olarak Türkan’ı gören Derya ve Dönüş, ablaları ile yüzleşti. Duydukları karşısında şoke olan Türkan’ın Derya’ya attığı tokat Kalender ailesinde işleri karıştırdı.



Başarılarını hep birlikte kutladılar..

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Üç Kız Kardeş ekibi geçtiğimiz gün başarısını kutlamak için yemek organizasyonu düzenledi. Ayvalık’ta gerçekleşen kutlamaya set ekibi, oyuncular, yapım ekibi ve kanal yöneticileri katıldı. Eğlenceli anlar yaşanan kutlama yemeğinde, oyuncular bol bol fotoğraf çektirip, sosyal medya üzerinden hayranları ile paylaştı.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de..