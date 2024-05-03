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'Üç Kız Kardeş' muhteşem bir final ile veda ediyor

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Üç Kız Kardeş Final
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:22

Kanal D’nin üç sezondur ekranda olan, sıcak ve samimi hikayesi ile izleyicilerin gönlünü fetheden dizisi Üç Kız Kardeş, final yapmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin Ayvalık’ın eşsiz doğasında yapıldığı dizinin final bölümünden iki farklı tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Türkan ve Somer’in yeniden nikah masasına oturduğu ilk fragman yürekleri ısıtırken; Üç Kız Kardeş’in yıllar sonra bir araya geldiği ikinci tanıtım filmi ise sürpriz bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ’DE BU KEZ AŞK KAZANACAK

Aşkları ile her daim konuşulan, ekranın en güzel ve en özel çiftleri arasında yer alan Türkan ve Somer’in yeniden nikah masasına oturduğu tanıtım seyircileri heyecanlandırdı.

Üç Kız Kardeş muhteşem bir final ile veda ediyor

Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin babaları Sadık’ın doğum günü için yıllar sonra buluştukları ve “Ne Güzeldik Oysa Biz” şarkısı eşliğinde ekrana gelen ikinci tanıtım ise Ayvalık’ta başlayan hikayenin mutlu sonla biteceğine dair ipuçları verdi.

Üç Kız Kardeş muhteşem bir final ile veda ediyor

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, final bölümü ile 4 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Üç Kız Kardeş muhteşem bir final ile veda ediyor

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Üç Kız Kardeş Final

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