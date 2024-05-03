'Üç Kız Kardeş' muhteşem bir final ile veda ediyor

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ÜÇ KIZ KARDEŞ’DE BU KEZ AŞK KAZANACAK

Aşkları ile her daim konuşulan, ekranın en güzel ve en özel çiftleri arasında yer alan Türkan ve Somer’in yeniden nikah masasına oturduğu tanıtım seyircileri heyecanlandırdı.

Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin babaları Sadık’ın doğum günü için yıllar sonra buluştukları ve “Ne Güzeldik Oysa Biz” şarkısı eşliğinde ekrana gelen ikinci tanıtım ise Ayvalık’ta başlayan hikayenin mutlu sonla biteceğine dair ipuçları verdi.

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, final bölümü ile 4 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.