"Üç Kız Kardeş" in yeni bölümü nefes kesecek

Türkan, aynı evde yaşamaya başladığı Mine’nin kendi eşi Somer ile olan ilişkisini öğrenecek mi?
Rüçhan’ın, Mine ile girdiği kirli işbirliği nasıl sonuçlanacak?
Nesrin, yaşadığı büyük travma sonucu kaybettiği hafızasına yeniden kavuşabilecek mi?
Somer, babası Özer Bey’in evlilik dışı oğlu Mustafa’nın kimliğini öğrenecek mi?
Mustafa, babasız geçirdiği yılların acısını mı çıkarmaya çalışacak?
Derya’nın babası sandığı Fatih ile ilgili sır ortaya çıkacak mı?
Nihat, Mine ve bebeğini geri alabilmek için ne yapacak?
"Üç Kız Kardeş
" in merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’da Türkiye’nin kanalı Kanal D
’de.