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"Üç Kız Kardeş" in yeni bölümü nefes kesecek

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 20:00

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi "Üç Kız Kardeş" yarın akşam sırlarla dolu bir bölümle izleyicisiyle buluşacak.

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Türkan, aynı evde yaşamaya başladığı Mine’nin kendi eşi Somer ile olan ilişkisini öğrenecek mi?
Rüçhan’ın, Mine ile girdiği kirli işbirliği nasıl sonuçlanacak?
Nesrin, yaşadığı büyük travma sonucu kaybettiği hafızasına yeniden kavuşabilecek mi?

Üç Kız Kardeş in yeni bölümü nefes kesecek

Somer, babası Özer Bey’in evlilik dışı oğlu Mustafa’nın kimliğini öğrenecek mi?
Mustafa, babasız geçirdiği yılların acısını mı çıkarmaya çalışacak?
Derya’nın babası sandığı Fatih ile ilgili sır ortaya çıkacak mı?
Nihat, Mine ve bebeğini geri alabilmek için ne yapacak?
Üç Kız Kardeş in yeni bölümü nefes kesecek

"Üç Kız Kardeş" in merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’da Türkiye’nin kanalı Kanal D’de.

 

 

 

 

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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