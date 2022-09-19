"Üç Kız Kardeş" in yeni bölümü nefes kesecek

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Türkan, aynı evde yaşamaya başladığı Mine’nin kendi eşi Somer ile olan ilişkisini öğrenecek mi?

Rüçhan’ın, Mine ile girdiği kirli işbirliği nasıl sonuçlanacak?

Nesrin, yaşadığı büyük travma sonucu kaybettiği hafızasına yeniden kavuşabilecek mi?

