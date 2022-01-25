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'Üç Kız Kardeş' için geri sayım başladı... İşte Kalender Ailesi

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Yeni Dizi
Üç Kız Kardeş için geri sayım başladı... İşte Kalender Ailesi

“Üç Kız Kardeş” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin tanıtımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

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İLK TANITIM

Kanal D’nin yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizisi “Üç Kız Kardeş”in ilk tanıtımı yayınlandı. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı romanından uyarlanan dizinin tanıtımında Kalender Ailesi ilk kez izleyici ile buluştu.

İclal Aydın’ın hayat verdiği Nesrin karakterinin söylediği “Ben yaşayamadığım hayatı yaşamayı Türkan’a, yazamadığım kitabı yazmayı Dönüş’e, bükemediğim bilekleri bükmeyi Derya’ya bıraktım” sözü sosyal medyada çok konuşuldu.

Üç Kız Kardeş için geri sayım başladı... İşte Kalender Ailesi

ÇEKİMLER AYVALIK’TA

Çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşen “Üç Kız Kardeş”te Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi ünlü isimler rol alıyor. Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan diziyi Eda Teksöz yönetirken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.  

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