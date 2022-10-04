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Üç Kız Kardeş heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor

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#Üç Kız Kardeş#KANAL D#İclal Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 11:51

Ayça İnci ve Sevilay Yalçın karakterinin de kadrosuna dahil olduğu sevilen dizi Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kana D ekranlarında.

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Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş ’in yeni bölümünün özeti şöyle;

Üç Kız Kardeş heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor


YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Rüçhan’ı Türkan’a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan’ı dinlemeden Türkan’ı elinden çekip alır ve baba evine götürür. Somer, Türkan’ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez. Türkan annesini ikna etmek için Somer’i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz.
Uzun bir aradan sonra Nesrin’in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar. Sadık, Nesrin’e hatırlayamadığı zamanları anlatır. Mine, Somer’in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz’ın varlığı olarak yorumlar. Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz’a istemeden de olsa zarar verir. Kiraz’ın yaşadığı rahatsızlık Somer’i zor durumda bırakır.
Derya, telefonlarına çıkmayan Hakan’ın peşine düşer. Serdar, Dönüş ve Derya, Hakan’ı bulmak için İzmir’e gider. Derya’nın Hakan’ın gidişiyle yaşadığı üzüntü ve Fatih’in babası olduğunu iddia etmesi üzerine içine düştüğü depresyona kıyamayan Serdar, Dönüş ve Derya, gerçekler ve tatlı yalanlar arasında kalır.
Rüçhan, Mustafa’nın varlığından rahatsız olur ve Mustafa’nın neden Ayvalık’ta olduğunu sorgular. Özer, yıllar önceki aşkı ve oğlu Mustafa’nın annesi Sevilay’la yeniden karşılaşır.
Türkan ve Somer aralarındaki engellere rağmen kavuşabilecek mi? Derya, Hakan’ın gidişiyle kırılan kalbini onarabilecek mi? Rüçhan, Türkan ve Nesrin’e karşı kendisini haklı çıkarabilecek mi?
Üç Kız Kardeş heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor


Üç Kız Kardeş, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında.

 

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#Üç Kız Kardeş#KANAL D#İclal Aydın

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