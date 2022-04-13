Üç Kız Kardeş, en çok izlenen dizi oldu…

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Üç Kız Kardeş, Total’de yüzde 7,23 reyting ve yüzde 17,54 izlenme payı, AB’de yüzde 6,98 reyting ve yüzde 16,36 izlenme payı alarak iki grupta da birinci oldu. Sosyal medyada da Türkiye gündemine giren dizi için bir çok yorum yapıldı. Türkan ile yakınlaşmaya başlayan Somer’in, Mine’nin gerçekleri anlattığı mektubu okuyunca ne yapacağı ise yeni bölüme dair merak uyandırdı.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor. Salı akşamları izleyiciyle buluşan dizide; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Murat Parasayar, Serhan Süsler, Emre Kıvılcım, Güldestan Yüce, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

