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Üç Kız Kardeş ekrana gelen yeni bölümü ile de tam not aldı…

#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Özgü Kaya
Üç Kız Kardeş ekrana gelen yeni bölümü ile de tam not aldı…

Kanal D’nin, Salı akşamı yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi “Üç Kız Kardeş” ikinci bölümü ile ekrana geldi.

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Yayınlanan yeni bölümü ile de büyük beğeni kazanan dizi, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Özgü Kaya’nın oyunculuk performansıyla tam not aldığı bölümde, Somer (Berker Güven) ve Türkan’ın (Özgü Kaya) yakınlaşma sahnesi izleyicileri heyecanlandırdı. Öte yandan Dönüş (Almila Ada) ve Serdar’ın (Vural Şahanoğlu) ikili sahneleri de büyük ilgi gördü. Dizinin finalinde ise Derya’nın (Melisa Berberoğlu) anlattıklarıyla Türkan’ın kötü şeyler yaşadığından şüphelenen Sadık ve Nesrin’in Türkan’ın gelin gittiği evi boş bulması herkesi şaşırttı.

90’ların özlenen aile sıcaklığını izleyici ile buluşturan, samimi ve sıcak hikayesi ile herkesin gönlünde taht kuran Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş ekrana gelen yeni bölümü ile de tam not aldı…

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor. Salı akşamları izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Özgü Kaya

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