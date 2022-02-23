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Üç Kız Kardeş ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi…

#Üç Kız Kardeş#Ali Gündoğdu#İnci Gündoğdu
Üç Kız Kardeş ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi…

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi.

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Dizi oyuncuları ve set ekibi Ayvalık’ta düzenlenen izleme yemeğinde bir araya geldi. Alkışların havada uçuştuğu yemekte, oyuncuların heyecanları ise gözlerinden okunuyordu. Tüm ekibin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği yemek eğlenceli anlara sahne oldu.

Üç Kız Kardeş ekrana gelen ilk bölümü ile de izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada bölüm boyunca çok konuşulan dizi için “Tam aile dizisi. İclal Aydın seni ekranda görmeyi çok özlemişiz. Sıcacık hikayesi ile beni içine çekti” şeklinde yorumlar aldı.

Üç Kız Kardeş ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi…

Dizinin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…

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#Üç Kız Kardeş#Ali Gündoğdu#İnci Gündoğdu

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