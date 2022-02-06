Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından Özgü Kaya yeni yaşını sette kutladı...

Haberin Devamı

Set ekibi ve oyuncu arkadaşlarının sürprizi ile karşılaşan güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi. Sahne arasında kutlanan doğum günü sürprizine çok mutlu olduğunu söyleyen Kaya, mumu söndürürken; “Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni yaşımda hepimiz için önce sağlık diledim. Geçirdiğimiz zor zamanların bir an önce son bulması en büyük temennim” dedi.



Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Haberin Devamı

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat Salı akşamı Kanal D’de başlıyor.