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Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından Özgü Kaya yeni yaşını sette kutladı...

#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Kanald
Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından Özgü Kaya yeni yaşını sette kutladı...

Kanal D’nin, çekimleri Ayvalık’ta devam eden 22 Şubat Salı ekran yolcuğuna başlamaya hazırlanan, İclal Aydın’ın çok satan romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in başrol oyuncularından Özgü Kaya, 26'ıncı yaşını sette kutladı.

 

 

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Set ekibi ve oyuncu arkadaşlarının sürprizi ile karşılaşan güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi. Sahne arasında kutlanan doğum günü sürprizine çok mutlu olduğunu söyleyen Kaya, mumu söndürürken; “Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni yaşımda hepimiz için önce sağlık diledim. Geçirdiğimiz zor zamanların bir an önce son bulması en büyük temennim” dedi.

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından Özgü Kaya yeni yaşını sette kutladı...


 Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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 Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat Salı akşamı Kanal D’de başlıyor.

 

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