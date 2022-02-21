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‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın
‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat akşamı ekrana gelecek. Ayvalık’ta çekilen yapımın başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu, Özgü Kaya ve Almila Ada yer alıyor.

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Kanal D’nin, yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, İclal Aydın’ın romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisi, 22 Şubat Salı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikâyesini anlatmaya hazırlanan yapımın yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Betül Yağsağan yazıyor. İşte dizinin çok konuşulacak karakterleri...

Reha Özcan/Sadık
Sadık karısına, kızlarına daha doğrusu köklerine, sevdalı bir Postane Müdürü’dür. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince ailesi her şeyden önce geldi. Doğduğu Ayvalık’tan ayrılmayı hiç istemese de karısı Nesrin’in isteğine karşı gelememiş, Eskişehir’e yerleşmiştir. Ama aklı hep köklerinde Ayvalık’tadır. Eşinden gizlice Ayvalık’a tayinini istediğinde evliliği bitme noktasına gelmiştir. Ama kızları Dönüş, evliliği uçurumdan döndürmüştür. Ardından aile, kızları Türkan’ın aslında nasıl bir cehennemde yaşadığını öğrenir. Küçük kızı Derya, başka bir uçurumun eşiğindedir.

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‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

İclal Aydın/ Nesrin
Nesrin, Sadık’ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Ailede onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun bu kuralcı tavrı, öğretmen olmasıyla ilgili olsa da Nesrin doğuştan baskın bir karakterdir. Sadık buna sırf onu sevdiği için boyun eğse de gün geçtikçe Nesrin’in bu başına buyrukluğundan çok rahatsız olacaktır. Nesrin ne yaptıysa ailesi için yapmıştır. Ama bunun Nesrin’in hırslarıyla ilgili olduğunu herkes bilmektedir.

‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

Berker Güven/Somer
Ayvalık’ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer’in oğullarıdır. Yurtdışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin tüm engellemelerine rağmen onu bırakmamıştır. Türkan’la evlenmeye, maddi korkuları sebebiyle göz yummuş ama Türkan’a bir eş olmayacağına söz vermiştir. Somer, anne gölgesinde büyüyüp sonrasında Mine’nin himayesinde yaşadığını çok geç fark edecektir.

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‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

Özgü Kaya/Türkan
En büyük kız Türkan, hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında mutsuzdur. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür. Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmamıştır. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmemişti.

‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

Almila Ada/Dönüş
Ortanca kız Dönüiş, babası Sadık Bey’e huyu suyu en çok benzeyendir. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiştir. Dönüş’ün en büyük aşkı Serdar’dır. Nesrin, Dönüş’ü Serdar’dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki âşık yeniden buluşacaktır.

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‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler

Melisa Berberoğlu/Derya
Ailenin en küçük kızı Derya, başına buyruk ve açık sözlüdür. Derya, mimar olmak niyetindedir. Uçarılığı, tezcanlılığı ve asiliği onu hata yapmaya sürükleyecek, yanlış insanları tercih edecektir. Hayatımın aşkı diye tutunduğu kendisinden yaşça oldukça büyük olan sorumsuz, serseri bir hayat yaşayan Hakan, genç kızı dönülmesi belki de imkansız yollara sürükleyecektir.

‘Üç Kız Kardeş’ başlıyor... Çok konuşulacak karakterler


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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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